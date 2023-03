Conferenza stampa Mourinho: «C’è ancora da migliorare se vogliamo vincere la partita di ritorno» (Di giovedì 9 marzo 2023) Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e la Real Sociedad. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato in Conferenza stampa dopo Roma-Real Sociedad di Europa League. ARRABBIATO – «E’ vero è andata così ed è un peccato. Se nelle aree di rigore non sei dominante allora non si va lontano. C’è ancora da migliorare se vogliamo vincere la partita di ritorno». RIMONTA – «E’ chiaro che c’è ancora un ritorno da giocare, il 2-0 è peggio dell’1-0. Se io sono arrabbiato i giocatori anche. Sarà complicatissimo, Mourinho è bravo a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023): le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e la Real Sociedad. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José, tecnico giallorosso, ha parlato indopo Roma-Real Sociedad di Europa League. ARRABBIATO – «E’ vero è andata così ed è un peccato. Se nelle aree di rigore non sei dominante allora non si va lontano. C’èdaseladi». RIMONTA – «E’ chiaro che c’èunda giocare, il 2-0 è peggio dell’1-0. Se io sono arrabbiato i giocatori anche. Sarà complicatissimo,è bravo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Credo di non aver mai visto una conferenza stampa così disastrosa come quella di @GiorgiaMeloni a Cutro. Ci sono… - GiorgiaMeloni : Cutro, conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri. Collegatevi in diretta. - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - paoloppa : RT @StefanoFeltri: Credo di non aver mai visto una conferenza stampa così disastrosa come quella di @GiorgiaMeloni a Cutro. Ci sono perfi… - VBelloz : RT @niky40786498: Un cdm ridicolo, una conferenza stampa vergognosa, non risponde alle domande ma ghigna, alza la voce, mente. Salvini chi… -

Migranti, Meloni e l'assedio dei cronisti in conferenza stampa Adnkronos Meloni: certi titoli non mandano un bel messaggio all'estero Roma, 9 mar. (askanews) - "Certi titoli non mandano un bel messaggio all'estero" e questo è "molto grave per la credibilità della nazione che rappresento". Così Giorgia Meloni da Cutro in conferenza s ... Il governo vuole abolire la protezione speciale per i migranti: l’annuncio di Meloni a Cutro La premier Giorgia Meloni ha annunciato nella conferenza stampa a Cutro che nel decreto varato dal Cdm è prevista una restrizione della protezione ... Roma, 9 mar. (askanews) - "Certi titoli non mandano un bel messaggio all'estero" e questo è "molto grave per la credibilità della nazione che rappresento". Così Giorgia Meloni da Cutro in conferenza s ...La premier Giorgia Meloni ha annunciato nella conferenza stampa a Cutro che nel decreto varato dal Cdm è prevista una restrizione della protezione ...