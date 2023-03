Conferenza stampa Juventus-Friburgo, Allegri: “Importante la vittoria per il passaggio del turno” (Di giovedì 9 marzo 2023) È Philip Kosti? ad affiancare Massimiliano Allegri Conferenza stampa di presentazione della partita Juventus-Friburgo valida per gli ottavi di finale di Europa League. Obiettivo Importante per la stagione ma anche l’ultimo spiraglio ancora aperto di accesso alla prossima Champions League per la Juventus. Allegri sottolinea l’importanza di non ripetere gli errori commessi a Torino contro il Nantes. Servirà vincere per giocare con un vantaggio il ritorno in Germania e soprattutto sarà fondamentale non subire gol. Conferenza stampa Juventus-Friburgo, Kosti?: “Europa League obiettivo Importante” Tocca a Philip Kosti? aprire la Conferenza ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 marzo 2023) È Philip Kosti? ad affiancare Massimilianodi presentazione della partitavalida per gli ottavi di finale di Europa League. Obiettivoper la stagione ma anche l’ultimo spiraglio ancora aperto di accesso alla prossima Champions League per lasottolinea l’importanza di non ripetere gli errori commessi a Torino contro il Nantes. Servirà vincere per giocare con un vantaggio il ritorno in Germania e soprattutto sarà fondamentale non subire gol., Kosti?: “Europa League obiettivo” Tocca a Philip Kosti? aprire la...

