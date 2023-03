Conferenza stampa Alguacil: «C’è ancora da migliorare se vogliamo vincere la partita di ritorno» (Di giovedì 9 marzo 2023) Conferenza stampa Alguacil: le parole del tecnico spagnolo dopo la sfida tra la Roma e la Real Sociedad. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Alguacil, tecnico del club spagnolo, ha parlato in Conferenza stampa dopo Roma-Real Sociedad di Europa League. ARRABBIATO – «E’ vero è andata così ed è un peccato. Se nelle aree di rigore non sei dominante allora non si va lontano. C’è ancora da migliorare se vogliamo vincere la partita di ritorno». RIMONTA – «E’ chiaro che c’è ancora un ritorno da giocare, il 2-0 è peggio dell’1-0. Se io sono arrabbiato i giocatori anche. Sarà complicatissimo, Mourinho è bravo a preparare questo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023): le parole del tecnico spagnolo dopo la sfida tra la Roma e la Real Sociedad. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) –, tecnico del club spagnolo, ha parlato indopo Roma-Real Sociedad di Europa League. ARRABBIATO – «E’ vero è andata così ed è un peccato. Se nelle aree di rigore non sei dominante allora non si va lontano. C’èdaseladi». RIMONTA – «E’ chiaro che c’èunda giocare, il 2-0 è peggio dell’1-0. Se io sono arrabbiato i giocatori anche. Sarà complicatissimo, Mourinho è bravo a preparare questo ...

