Conference League, occasione per la Fiorentina: ma è vietato snobbare il Sivasspor (Di giovedì 9 marzo 2023) Viola rilanciati dagli ultimi risultati (quattro vittorie in cinque gare), turchi quattordicesimi in campionato. Avversario indecifrabile, ma determinato. Italiano, tanta abbondanza e una certezza: ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 marzo 2023) Viola rilanciati dagli ultimi risultati (quattro vittorie in cinque gare), turchi quattordicesimi in campionato. Avversario indecifrabile, ma determinato. Italiano, tanta abbondanza e una certezza: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - Fantacalcio : Conference League, Fiorentina-Sivassopor: probabili formazioni e dove vederla in TV - salvatore3269 : RT @SCUtweet: #Conte allenatore in Europa ?? #Juventus 2013? Fuori ai Quarti Champions 2014? Girone CL - Semifinale E.League #Chelsea 2018?… - infoitsport : Conference League, occasione per la Fiorentina - giovannicoviel1 : RT @LazioSpace: ???“Maurizio #Sarri è l’unico allenatore di Serie A a non avere l’alternativa alla sua prima punta. Poi ti chiedono di andar… -