Conference League LIVE | Villarreal in vantaggio | sul pari Nizza e West Ham

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - sportli26181512 : Conference League: la Fiorentina vede i quarti, in quota il Sivasspor non spaventa gli uomini di Italiano: Dopo la… - sportli26181512 : Europa League: Juventus favorita col Friburgo. In Conference Fiorentina a bassa quota contro il Sivasspor: Vincere… - GINA32451015 : RT @Italia_Notizie: Conference League: dove vedere in tv Fiorentina-Sivasspor di oggi - sportli26181512 : Europa e Conference League, la MOVIOLA LIVE: la Roma chiede un rigore: Di seguito gli episodi arbitrali analizzati… -

Commenta per primo Di seguito gli episodi arbitrali analizzati nella moviola di Calciomercato.com per le sfide valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa, che coinvolgono Roma, Juve e Fiorentina: Roma - Real Sociedad ore 18.45 Arbitro - Sandro Schärer SUI Assistenti - Stephane De Almeida SUI, Bekim Zogaj SUI Quarto uomo -...Allo stadio Franchi il match valido per l'andata degli ottavi di finale di2022/2023 tra Fiorentina e Sivasspor: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Sivasspor si affrontano per l'andata degli ottavi di finale di ...All.: Calimbay FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Sorteggi Europa, le avversarie delle italiane A Nyon i sorteggi degli ottavi di Europa e...

I pronostici di giovedì 9 marzo: Europa League e Conference League Il Veggente

La Lazio ha svolto oggi un allenamento di scarico dopo la gara contro l’AZ in Conference League: il punto su Casale La Lazio è tornata in campo in quel di Formello per una seduta di scarico dopo la… L ...Tre partite dell'andata degli ottavi di Conference League in programma oggi alle 18:45, di seguito le formazioni ufficiali. ANDERLECHT - VILLARREAL Anderlecht ...