Conference League | Fiorentina | porta blindata con il Sivasspor Cabral | in gol a 2 | 25

Commenta per primo Obiettivo quarti di finale per poi, magari, provare a sognare. La Fiorentina di Vincenzo Italiano si tuffa nell'andata degli ottavi di finale disfidando, tra le mura amiche del Franchi, i turchi del Sivasspor e lo fa da grandissima favorita: i viola, per gli esperti, vedono il successo a 1,33, rispetto al 10 degli ospiti con ...Ins pera di dar seguito al momento positivo e centrare la settima vittoria consecutiva in Europa la Fiorentina , nettamente favorita contro il Sivasspor , vincitore del girone G ...Commenta per primo Dopo la doppia vittoria sul Braga, la Fiorentina approda agli ottavi di finale diancora una volta da favorita. Nell'andata di giovedì 9 marzo al Franchi arrivano i turchi del Sivasspor , e l'approdo tra le prime otto della competizione appare nettamente alla ...

I pronostici di giovedì 9 marzo: Europa League e Conference League Il Veggente

Questa sera la Fiorentina scende in campo alle ore 21 contro il Sivasspor per l'ottavo di finale di andata di Conference League. Dove sarà possibile vedere la partitaLa Lazio ha svolto oggi un allenamento di scarico dopo la gara contro l’AZ in Conference League: il punto su Casale La Lazio è tornata in campo in quel di Formello per una seduta di scarico dopo la… L ...