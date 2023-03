Conference League | Barak entra e decide Fiorentina-Sivasspor | record dei viola in Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - spaziocalcio : UEFA Europa Conference League: la #Fiorentina domina, ma contro il #Sivasspor finisce solo 1-0 #UECL - sportli26181512 : Fiorentina, tanti errori poi ci pensa Barak: 1-0 al Sivasspor: Fiorentina, tanti errori poi ci pensa Barak: 1-0 al… - sportli26181512 : #ConferenceLeague, #Fiorentina-#Sivasspor 1-0: decide Barak: Nel match d'andata degli ottavi di finale, la squadra… - DiMarzio : #ConferenceLeague | I risultati della serata di @europacnfleague: vince la @acffiorentina -

In,la Fiorentina vince 1 - 0 l'andata degli ottavi contro i turchi del Sivasspor. Al 'Franchi' una traversa per parte (Castrovilli e Goutas), decide il viola Barak al 69'.I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli ottavi di finale di2022/2023: pagelle Fiorentina - Sivasspor Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Sivasspor, valido per l'andata degli ottavi di finale di2022/2023. ...Allo stadio Franchi il match valido per l'andata degli ottavi di finale di2022/2023 tra Fiorentina e Sivasspor: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Sivasspor si affrontano per l'andata degli ottavi di finale di ...

Europa e Conference League, la MOVIOLA LIVE: la Roma chiede un rigore, dubbi sul gol annullato a Rabiot Calciomercato.com

Mourinho esce dall'Olimpico con un 2-0 incoraggiante in vista della gara di ritorno, il 16 marzo a San Sebastian. In Conference League la Fiorentina ha superato il Sivasspor per 10 con gol decisivo di ...Oltre alla Fiorentina, nella serata di Conference League vince anche il Lech Poznan che piega in casa per 2-0 il Djurgarden. Pareggi invece nelle altre due sfide serali con il Basilea che si ...