Conference League | andata ottavi di finale | programma e diretta tv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo aver assistito alle prime quattro partite della Champions, anche le altre due coppe europee sono pronte a scendere in campo regalando forti emozioni alle quattro squadre italiane impegnate tra Europa: Roma, Juventus, Fiorentina e Lazio sono pronte a dare l’assalto alle rispettive rivali in questo giovedì che terminerà ben presto sotto ai riflettori calcistici del Vecchio Continente. Nella terza coppa per importanza saranno impegnati biancocelesti e viola: Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, dopo aver sconfitto rispettivamente Napoli e Milan nell’ultimo turno di Serie A, se la vedranno contro AZ Alkmaar e Sivasspor. Le formazioni nostrane, ovviamente, non saranno le uniche a varcare la soglia europea: ecco tutto ile la dove sarà possibile assistere alla ...

Commenta per primo Oggi la Fiorentina può conquistare la striscia di vittorie in Europa più lunga della storia: se dovessero battere il Sivasspor nell'andata degli ottavi di, i viola arriverebbero a 8 successi di fila. Non ne hanno mai fatti così tanti in un torneo Uefa. Per provarci Italiano ritrova Milenkovic in difesa, sulla trequarti Barak dovrebbe ...I pronostici di giovedì 9 marzo: al via l'andata degli ottavi di finale di Europa. Terzo giorno di coppe europee con in campo come di consueto al giovedì Europa. Indopo la sconfitta a sorpresa della Lazio nell'...La piattaforma streaming dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co - esclusiva dei match di Europa. Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta Il ...

Un cammino importante per una squadra che punta ad alzare l’asticella dopo essere stata a un passo, lo scorso anno, dal tornare a sollevare una coppa europea: il Feyenoord fu infatti sconfitto dalla ...Grande giornata di Europa League con due italiane impegnate oggi: Roma-Real Sociedad e Juve-Friburgo. Grande giornata di Conference League oggi per l’andata degli ottavi di finale. Tornano in campo le ...