Conference League 2022 23 | Basilea e Bratislava frenano sul pareggio | vince il Lech col Djurgarden

(Di giovedì 9 marzo 2023) Andata degli ottavi di finale della, pareggiano-Slovane Gent-Basaksehir. Vittoria invece delsul Djurgarden. Termina 2-2 la sfida trae Slovan. I padroni di casa aprono le marcature con la rete messa a segno da Amdouni al 6 minuto di gioco. L’attaccante numero 9 approfitta di un rimpallo favorevole per calciare all’angolino basso di sinistra. Un gol splendido di Medvedev riporta poi il match in equilibrio al 17esimo, quest’ultimo però dura ben poco. Gli uomini di Vogel chiudono il primo tempo in vantaggio con la rete di Zeqiri. Sono gli uomini di Weiss poi a chiudere il match ingrazie alla rete di testa di Abubakari. Anche Gent e Basaksehir si accontentano del ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli ottavi di finale di2022/2023: pagelle Fiorentina - Sivasspor Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Sivasspor, valido per l'andata degli ottavi di finale di2022/2023. ...Allo stadio Franchi il match valido per l'andata degli ottavi di finale di2022/2023 tra Fiorentina e Sivasspor: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Sivasspor si affrontano per l'andata degli ottavi di finale di ...Pagelle di Fiorentina - Sivasspor 1 - 0 , match valevole per l'andata degli ottavi di finale di2022/23. I viola una vittoria importante in vista del ritorno e del passaggio del turno. Fiorentina: Terracciano 6.5; Dodo 6, Martinez Quarta 6.5, Igor 6.5, Biraghi 6.5; ...

Europa e Conference League, la MOVIOLA LIVE: la Roma chiede un rigore, dubbi sul gol annullato a Rabiot Calciomercato.com

Mourinho esce dall'Olimpico con un 2-0 incoraggiante in vista della gara di ritorno, il 16 marzo a San Sebastian. In Conference League la Fiorentina ha superato il Sivasspor per 10 con gol decisivo di ...Oltre alla Fiorentina, nella serata di Conference League vince anche il Lech Poznan che piega in casa per 2-0 il Djurgarden. Pareggi invece nelle altre due sfide serali con il Basilea che si ...