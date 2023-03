Concorsi studenti “Quando i ragazzi ci insegnano”, “Cercatori di poesia nascosta” e “BooktuberPrize”: regolamenti e scadenze (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura (MiC), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), promuove anche per questo anno scolastico i Concorsi per le scuole “Quando i ragazzi ci insegnano”, i “Cercatori di poesia nascosta” e il concorso “BooktuberPrize”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura (MiC), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), promuove anche per questo anno scolastico iper le scuole “ci”, i “di” e il concorso “”. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorsi studenti “Quando i ragazzi ci insegnano”, “Cercatori di poesia nascosta” e “BooktuberPrize”: regolamenti e… - tarutac : @giulia_romana2 @martys80 @GiorgiaMeloni Concordo e vado oltre... Spesso gli immigrati di seconda generazione sono… - AniefTorino : Concorsi/Premi per studenti a.s. 2022-23 - OhBryanTiLanci : @massimo_1998 @Uaremydream_ Test per essere ammessi, test per trovare lavoro, concorsi, spesso per fare la tesi in… - kan_xke : @grmvader domanda semplice: ma perché mai l'università dovrebbe essere competitiva? a corollario: non bastano le me… -