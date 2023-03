Concerto Me contro te a Roma: ecco quando, dove e i biglietti (Di giovedì 9 marzo 2023) Me contro Te a Roma. Stiamo parlando di uno dei format più amati ed acclamanti dai più piccoli di queste ultime generazioni: Me contro Te, che ha saputo conquistare davvero i cuori e l’immaginario dei nostri pargoli. La coppia più pazza del web, come loro stessi amano definirsi, e ora, promettono di arrivare a Roma per allietare il prossimo ed imminente weekend. ecco tutte le info sull’evento tanto atteso. dove sciare nel Lazio? Quali sono gli impianti aperti vicino Roma Me contro Te a Roma, l’evento per questo weekend Me contro Te approda a Roma, proprio questo fine settimana di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, per la felicità dei più piccoli, ma anche dei loro genitori, che avranno così la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) MeTe a. Stiamo parlando di uno dei format più amati ed acclamanti dai più piccoli di queste ultime generazioni: MeTe, che ha saputo conquistare davvero i cuori e l’immaginario dei nostri pargoli. La coppia più pazza del web, come loro stessi amano definirsi, e ora, promettono di arrivare aper allietare il prossimo ed imminente weekend.tutte le info sull’evento tanto atteso.sciare nel Lazio? Quali sono gli impianti aperti vicinoMeTe a, l’evento per questo weekend MeTe approda a, proprio questo fine settimana di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, per la felicità dei più piccoli, ma anche dei loro genitori, che avranno così la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Concerto Me contro te a Roma: ecco quando, dove e i biglietti - slayerairys : reso contro del concerto: parigi mi ha vista e non mi vedrà più ?? - airplaneoversea : Se non vi rendete conto che non sia normale questo livello di odio nei confronti di NESSUNA DONNA non so cosa dirvi… - Mariaggia : sto andando a sto concerto contro la volontà dei miei e voi direte che te frega hai 25 anni e infatti sono d'accord… - sossupummit : Udine, 11 marzo: Presidio-concerto al fianco di Alfredo, contro carcere, tortura e repressione -