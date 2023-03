Comune di Pianezza: Concorso per 1 Istruttore Amministrativo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Comune di Pianezza ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Amministrativo, in categoria C. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Concorso Comune di Pianezza: Cosa c’è da Sapere Se ti sei sempre chiesto come sarebbe lavorare per la Pubblica Amministrazione, continua a leggere questo articolo. Con piacere vi comunichiamo che il Comune di Pianezza, nella Regione Piemonte, sta cercando un Istruttore Amministrativo, a tempo indeterminato, mi sembra un’ottima offerta. Per partecipare al Bando serve titolo di studio ad indirizzo economico, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, e conoscenza dei ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria C. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere Se ti sei sempre chiesto come sarebbe lavorare per la Pubblica Amministrazione, continua a leggere questo articolo. Con piacere vi comunichiamo che ildi, nella Regione Piemonte, sta cercando un, a tempo indeterminato, mi sembra un’ottima offerta. Per partecipare al Bando serve titolo di studio ad indirizzo economico, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, e conoscenza dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lagenda70889069 : Elezioni comunali 2023: il 14 e 15 maggio si vota a Pianezza, Trana, Bussoleno e Novalesa PIEMONTE, Primo Piano, co… - concorsi_net : Il Comune di Pianezza (TO) patrocina la nona edizione del concorso Caro Fabrizio ti racconto di una follia - MIPiemonte : ? CONCLUSO SP8DIR1,VIA PIANEZZA ?? Senso unico alternato per lavori in città Metropolitana di Torino SP8 nel comune… - MIPiemonte : ?? SP8DIR1,VIA PIANEZZA ?? Senso unico alternato per lavori in città Metropolitana di Torino SP8 nel comune di San Gi… -