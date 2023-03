Comune di Ionadi | Concorso per 1 Istruttore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ildiha appena emesso un Bando diper l’assunzione di 1, in categoria C, con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto settimanali.di: Cosa c’è da Sapere In Calabria cercano un, come Risorsa di supporto per l’Ufficio. Per cogliere questa occasione é necessario il diploma da Geometra, o titolo di studio equivalente, esperienza nella mansione, capacità organizzative, cittadinanza italiana, ottima conoscenza dei più moderni sistemi informatici e di disegno, nonché delle norme che regolano il settore urbanistico. Il Candidato risultato idoneo dovrà gestire le ...