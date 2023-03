Compensi record per ex ceo Shell dopo boom prezzi oil & gas (Di giovedì 9 marzo 2023) Ben van Beurden, che ha di recente lasciato il suo incarico di amministratore delegato di Shell per andare in pensione, ha ricevuto Compensi record l'anno scorso guadagnando quasi 10 milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Ben van Beurden, che ha di recente lasciato il suo incarico di amministratore delegato diper andare in pensione, ha ricevutol'anno scorso guadagnando quasi 10 milioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Compensi record per ex ceo Shell dopo boom prezzi oil & gas ... #CEO - pmsoftware : - fisco24_info : Compensi record per ex ceo Shell dopo il boom dei prezzi di gas e petrolio: Retribuzione raddoppiata. Critiche deg… - fisco24_info : Compensi record per ex ceo Shell dopo boom prezzi oil & gas: Retribuzione raddoppiata a 11 milioni. Critiche degli… - News24_it : Compensi record per ex ceo Shell dopo boom prezzi oil & gas -