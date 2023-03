Compagno | papà d' arte che fece sorridere Cosenza e piangere Messina | “Mio figlio verso l' azzurro”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Rosariosfoggia un inconfondibile accento palermitano, ma dal suo libro dei ricordi non saltano fuori solo aneddoti a tinte rosanero. Da qualche giorno lo cercano tutti. Ma proprio tutti. Perché?...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carinconlac : @ElisaGatt Il mio compagno ha accompagnato la piccola a fare i vaccini obbligatori. È tornato in brodo di giuggiole… - taty81 : Proprio una donna e una bimba spaventate dal papà/ compagno. Già già #disperatamentemamma #poverabugiarda - TingoRoda : comunque prima che arriva lo sveglio di turno a giudicare dal proprio trono: nessuno è perfetto, ciascuno di noi ha… - elle55spice : Dopo aver letto ieri che 'charles è costretto a sopportare il suo compagno di squadra e anche il padre, Papà sainz… - pat_puccia : Ferzan Ozpetek: 'Ci sarà sempre chi ti ama e chi ti odia. L'importante è vivere felici. Simone è mio papà, mio figl… -

Sono otto anni che è scomparso Ettore: è stato unstraordinario. Eravamo una persona unica.lavorava poco. Non stavamo bene.e mamma però erano molto innamorati, e di questo loro ...... quella dele il loro cane. L'ex ministro dell'Istruzione ha scritto sotto il post: "... Inoltre ha aggiunto: "Il 30 giugno scorso fu chiaro che mio, a breve, mi avrebbe abbandonato. Ho ...... in queste ore, come riportato da tgcom24 , hanno fatto seguito quelle del suoGiovanni ... 'Il 30 giugno scorso fu chiaro che mio, a breve, mi avrebbe abbandonato. Ho pianto e odiato quel ...