Come varia il prezzo dell'iPhone 14 su Amazon con l'offerta di oggi (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono diversi mesi che ormai l'iPhone 14 si ritrova sul mercato e ciò significa che è possibile trovare qualche offerta decisamente più interessante, con il prezzo iniziale che finalmente subisce un po' di variazione al ribasso. A tal proposito può essere allettante quest'oggi affidarsi all'offerta proposta da Amazon per il modello Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Il famoso sito di e-commerce ha scontato del 14% tale prodotto, passando dai 1029 euro iniziali agli 887 euro finali. Proviamo a capire Come sta cambiando il prezzo dell'iPhone 14 su Amazon con l'offerta di oggi Altro aggiornamento, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Come si può notare c'è un buon risparmio ...

