Come salvaguardare l'idea di pace in Ucraina. Scrive Bonanni (Di giovedì 9 marzo 2023) In molti paragonano l'invasione dell'Ucraina ai cupi accadimenti che precedettero la Seconda guerra mondiale e ai rischi che possono generarsi. Infatti l'occupazione illegale della Crimea e le manovre russe nel Donbass, fino alla loro illegale associazione alla Federazione russa, presentano analogie simili all'"Anschluss" dell'Austria avvenuta nei primi mesi del 1938, all'annessione dei Sudeti negli ultimi mesi del medesimo anno, alla occupazione dell'intera Cecoslovacchia nel marzo 1939 da parte della Germania nazista. Anche l'annessione della penisola Ucraina e le manovre nel Donbass, al di là delle blande sanzioni, furono vissute dagli europei Come inevitabili. Solo l'occupazione dell'Ucraina è riuscita ad allertare le democrazie, Come avvenne con l'invasione della Polonia pianificato con il patto ...

