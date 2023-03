Come nascondere una partizione o un disco su Windows (Di giovedì 9 marzo 2023) Le partizioni secondarie e i dischi presenti su Windows posso essere nascosti all'occorrenza senza stravolgere il corretto funzionamento del sistema operativo, a patto di non toccare mai la partizione di sistema (dov'è presente Windows). Se creiamo una nuova partizione per i file immagine di Windows può essere una buona idea "nasconderla" alla vista del sistema, così da evitare cancellazioni errate o interferenze da parte dei virus. Un disco o una partizione nascosta sono ottimi anche per nascondere i file privati e sensibili, con l'aggiunta di un file cassaforte per proteggere l'accesso non autorizzato tramite programmi o tool in grado di vedere le partizioni nascoste. Nella guida che segue vi mostreremo Come ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 9 marzo 2023) Le partizioni secondarie e i dischi presenti suposso essere nascosti all'occorrenza senza stravolgere il corretto funzionamento del sistema operativo, a patto di non toccare mai ladi sistema (dov'è presente). Se creiamo una nuovaper i file immagine dipuò essere una buona idea "nasconderla" alla vista del sistema, così da evitare cancellazioni errate o interferenze da parte dei virus. Uno unanascosta sono ottimi anche peri file privati e sensibili, con l'aggiunta di un file cassaforte per proteggere l'accesso non autorizzato tramite programmi o tool in grado di vedere le partizioni nascoste. Nella guida che segue vi mostreremo...

