Come customizzare le sneakers | un libro con tanti consigli

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un imperdibile volume per i veri fan dellecon idei migliori esperti giapponesi sutrasformare le scarpe più amate in opere d’arte uniche Panini Comics presenta un nuovo imperdibile volume che appassionerà tutti gli amanti delle, le iconiche scarpe sportive ai piedi di milioni di persone in tutto il mondo.le(già disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it) è un vero e proprio manuale per gli appassionati che vogliono rendere iconiche le proprie scarpe, trasformandole in “pezzi d’arte” rari e unici. Figlia della cultura americana, la personalizzazione dellesi espande fino al Giappone dove sono diversi i maestri della tomaia ad essersi distinti per i loro lavori. Per i più ...