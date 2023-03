Combinata nordica | Coppa del Mondo | Gyda Westvold Hansen mostruosa nel PCR | Sieff solo quinta sul trampolino di Oslo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ha preso il via nello storico impianto diHolmenkollen l’ultima tappa della stagione didel2022/23 difemminile. In archivio il Provisional Competition Round di una gundersen del tutto “sui generis” che verrà completata nell’arco di tre giorni, con un giorno di pausa tra sessione di salto e di fondo. Prestazionedella solitache ha messo le cose in chiaro da subito, anche prima del salto di gara. La norvegese è atterrata a 100.5 metri, riuscendo nell’impresa di fare almeno 6,5 metri meglio di tutte, saltando da tre stanghe più in basso. Il punteggio fatto registrare dice 137.0, ben 27 meglio della seconda. La più “vicina” è la giapponese Anju Nakamura che fa 111.9 punti ...

Nella, salto e sci di fondo, Annika Sieff è salita tre volte sul podio in Coppa. Non tradisce mai lo snowboard anche senza l'ex campionessa olimpica Michela Moioli.

Tra i 12 podi complessivi, anche l'argento iridato di Pellegrino-De Fabiani nella sprint. Nella combinata nordica, salto e sci di fondo, Annika Sieff è salita tre volte sul podio in Coppa.