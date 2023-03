(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "L'acido bempedoico rappresenta unefficace strumento nell'armamentario terapeutico soprattutto per i pazienti a più alto rischio cardiovascolare che non hanno raggiunto gli obiettivi terapeutici nonostante le terapie ipolipemizzanti in corso, e per i pazienti intolleranti. Questo, ha il vantaggio di poter essere associato a qualsiasi terapia ipolipemizzante, di avere un buon profilo di tollerabilità e di essere facilmente accessibile dal momento che potrà essere prescritto sia dagli specialisti che dai medici di medicina generale”. Così Fulvio, presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri () intervenendo alla conferenza stampa “Aggiungere per ridurre: acido bempedoico per chi non r-aggiunge i target ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Colivicchi (Anmco): 'Nuovo farmaco anticolesterolo intelligente e ben tollerato' - -

Furio- Presidente Nazionalee Direttore U. O. C Cardiologia Ospedale San Filippo Neri di Roma - è impegnata da oltre 50 anni sul territorio per potenziare l'operato dei propri ...Furio- Presidente Nazionalee Direttore U. O. C Cardiologia Ospedale San Filippo Neri di Roma - è impegnata da oltre 50 anni sul territorio per potenziare l'operato dei propri ...Furio- Presidente Nazionalee Direttore U. O. C Cardiologia Ospedale San Filippo Neri di Roma - è impegnata da oltre 50 anni sul territorio per potenziare l'operato dei propri ...

Colivicchi (Anmco): "Nuovo farmaco anticolesterolo intelligente e ... TheSoundcheck

Negli anziani arriva spesso senza dolore. Il cuore manda segnali di sofferenza che non sono sempre per tutti uguali e cambiano tra uomo e donna. Affanno, battiti irregolari, nausea i segnali a cui far ...