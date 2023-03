Colivicchi Anmco | Nuovo farmaco anticolesterolo intelligente e ben tollerato

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - "L'acido bempedoico rappresenta unefficace strumento nell'armamentario terapeutico soprattutto per i pazienti a più alto rischio cardiovascolare che non hanno raggiunto gli ...

Così Fulvio, presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri () intervenendo alla conferenza stampa "Aggiungere per ridurre: acido bempedoico per chi non r - ...Così Fulvio, presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri () intervenendo alla conferenza stampa "Aggiungere per ridurre: acido bempedoico per chi non r - ...Furio- Presidente Nazionalee Direttore U. O. C Cardiologia Ospedale San Filippo Neri di Roma - è impegnata da oltre 50 anni sul territorio per potenziare l'operato dei propri ...

Colivicchi (Anmco): "Nuovo farmaco anticolesterolo intelligente e ... TheSoundcheck

Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "L’acido bempedoico rappresenta un nuovo efficace strumento nell’armamentario terapeutico soprattutto per i pazienti a più alto rischio cardiovascolare che non hanno ...Negli anziani arriva spesso senza dolore. Il cuore manda segnali di sofferenza che non sono sempre per tutti uguali e cambiano tra uomo e donna. Affanno, battiti irregolari, nausea i segnali a cui far ...