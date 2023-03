“Col mio ex facevo queste cose” GF Vip 7 | Oriana fa i paragoni | Daniele Dal Moro ne esce male

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) TraMarzoli eDallenon potrebbe essere più tese di così. Niente da fare per i fan che hanno sperato e ancora sperano in una loro relazione serie e duratura dentro al GF Vip 7. Sembra quasi impossibile a pensarci bene, considerando le personalità di entrambi, soprattutto quella di. La bellissimaha provato spesso a far ragionare il giovane veronese, ma non c’è stato mai modo di risolvere una volta per tutte tra loro. Poi c’è da dire che la venezuelana, durante l’ultimo confronto, potrebbe aver fatto uno scivolone che Dalnon dimenticherà facile. La Marzoli, infatti, lamentandosi della distanza dell’imprenditore, ha tirato in ballo anche il suo ex fidanzato. Proprio così, una gaffe? Non proprio, visto che ...