Cocciaretto-Parrizas Diaz stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Nuria Parrizas-Diaz nel primo turno del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall'8 al 19 marzo. Il 2023 di Elisabetta è stato finora più che solido, con già all'attivo una finale ad Hobart e recentemente i due quarti di finale ottenuti nei tornei messicani di Merida e Monterrey. Ora per la classe '01 azzurra è giunta l'ora di tentare il colpaccio anche in tornei di livello più alto, obiettivo certamente alla sua portata. La marchigiana è data favorita dai bookmakers ma l'iberica è una tennista da non sottovalutare anche sui campi veloci. Esiste un precedente, vinto dalla nostra giocatrice lo scorso anno sulla terra rossa di Palermo in due set.

