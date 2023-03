CM.com – Sampdoria, verrà chiesto uno sconto del 40% ai creditori. Si lavora sempre al bond | Serie A (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-09 13:32:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Sono giornate molto complesse e ricche di situazioni da gestire in casa Sampdoria. Una, ad esempio, riguarda il discorso bond, su cui stanno lavorando a Corte Lambruschini. Ieri, ad esempio, sono andati in scena diversi. Uno, ad esempio, con PwC Italia, ossia una società di revisione, consulenza strategica, legale e fiscale per le imprese. PwC sta aiutando la dirigenza doriana nella stesura del piano di risanamento della composizione negoziata, che necessita di costanti aggiornamenti con le banche. Proprio gli istituti di credito sono uno dei grandi protagonisti della Samp. Ad esempio, secondo Il Secolo XIX è stato fatto un nuovo incontro con Banca Sistema, alla presenza di Gianluca Vidal, con al ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-09 13:32:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Sono giornate molto complesse e ricche di situazioni da gestire in casa. Una, ad esempio, riguarda il discorso, su cui stannondo a Corte Lambruschini. Ieri, ad esempio, sono andati in scena diversi. Uno, ad esempio, con PwC Italia, ossia una società di revisione, consulenza strategica, legale e fiscale per le imprese. PwC sta aiutando la dirigenza doriana nella stesura del piano di risanamento della composizione negoziata, che necessita di costanti aggiornamenti con le banche. Proprio gli istituti di credito sono uno dei grandi protagonisti della Samp. Ad esempio, secondo Il Secolo XIX è stato fatto un nuovo incontro con Banca Sistema, alla presenza di Gianluca Vidal, con al ...

