Clima mite, cielo nuvoloso e schiarite (Di giovedì 9 marzo 2023) L'alta pressione delle Azzorre si sposta a nord verso l'Islanda, lasciando così l'Europa centrale e la Lombardia in un campo di pressione livellata. Al tempo stesso, il debole flusso umido oceanico porterà alcuni sistemi perturbati a lambire il Nord Italia, ma con pochi fenomeni degni di rilievo. Un nuovo promontorio anticiclonico di matrice oceanica/subtropicale si svilupperà sull'Italia durante il weekend con Clima più mite ed assolato con valori che supereranno abbondantemente le medie stagionali. Giovedì 9 marzo 2023 Tempo Previsto: cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con tendenza a schiarite sempre più ampie e persistenti dalla seconda parte della giornata; precipitazioni deboli, nevose oltre i 1.800 metri sui settori Alpini e Prealpini centro-orientali durante la notte e ...

