Classifica Coppa del Mondo biathlon 2022-2023: Johannes Thingnes Boe vince la generale!

Classifica COPPA DEL MONDO biathlon GENERALE 
1 BOE Johannes Thingnes NOR 1319 COPPA DEL MONDO ASSEGNATA 
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 920 
3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 742 
4 DOLL Benedikt GER 624 
5 PONSILUOMA Martin SWE 601 
6 BOE Tarjei NOR 598 
7 REES Roman GER 555 
8 DALE Johannes NOR 530 
9 CLAUDE Fabien FRA 517 
10 FILLON MAILLET Quentin FRA 510
11 GIACOMEL Tommaso U25 ITA 485 
12 HARTWEG Niklas U25 SUI 468 
13 SAMUELSSON Sebastian SWE 446 
14 KRCMAR Michal CZE 443 
15 JACQUELIN Emilien FRA 431 
16 NELIN Jesper SWE 400 
17 STALDER Sebastian U25 SUI 334 
18 GUIGONNAT Antonin FRA 329 
19 FAK Jakov SLO 326 
20 ANDERSEN Filip Fjeld U25 NOR 322 
21 CLAUDE Florent BEL 319 
22 STRELOW Justus GER 315 
23 EDER Simon AUT 275 
24 ZOBEL David GER 257

