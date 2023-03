Clamoroso ritrovamento: recuperata una lettera inviata a Ludovico Ariosto. Scritta nel 1524 (Di giovedì 9 marzo 2023) Si tratta di una missiva di alto pregio storico, inviata dal duca ad Ariosto, che all'epoca era commissario generale in Garfagnana. Restituita all'Archivio di Stato di Massa Leggi su lanazione (Di giovedì 9 marzo 2023) Si tratta di una missiva di alto pregio storico,dal duca ad, che all'epoca era commissario generale in Garfagnana. Restituita all'Archivio di Stato di Massa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Clamoroso ritrovamento: recuperata una lettera inviata a Ludovico Ariosto: scritta nel 1524 - bakerstreetgurl : RT @flpsq: Impazzisco per il tizio a destra che mentre si trova coinvolto in un ritrovamento archeologico clamoroso si fuma una bella sigar… - flpsq : Impazzisco per il tizio a destra che mentre si trova coinvolto in un ritrovamento archeologico clamoroso si fuma un… -