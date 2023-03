Clamoroso in casa Juve: Allegri manda Pogba in tribuna col Friburgo per motivi disciplinari (Di giovedì 9 marzo 2023) Paul Pogba non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la sfida di stasera in Europa League tra la Juventus e il Friburgo (fischio... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023) Paulnon è stato convocato da Massimilianoper la sfida di stasera in Europa League tra lantus e il(fischio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Clamoroso in casa Juve: Allegri mette fuori Pogba col Friburgo per motivi disciplinari: Paul Pogba non è stato conv… - cmdotcom : Clamoroso in casa #Juve: #Allegri mette fuori #Pogba col Friburgo per motivi disciplinari #JuventusFriburgo - andmargheritoni : mai una parola fuori posto, ovunque lo metti il suo 6.5 lo porta sempre a casa, uomo squadra clamoroso, onore e ris… - marcoconterio : ?? ? ? Clamoroso in casa #Juventus Paul #Pogba NON convocato per #JuveFriburgo per motivi disciplinari per essere a… - LittlePinkMiss_ : Un gran peccato non avere vinto, meritavamo. Ma visto che abbiamo anche rischiato di prendere un gol clamoroso, non… -