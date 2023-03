Clamoroso esordio dell' Italia al World Classic | Cuba battuta 6 - 3!

(Di giovedì 9 marzo 2023) La sorpresa che non t'aspetti. A Taichung (Taiwan) inizio super delBaseballper gli azzurri di Mike Piazza che hanno battuto 6 - 3agli extra inning al Taichung Stadium. Si tratta ...

La sorpresa che non t'aspetti. A Taichung (Taiwan) inizio super del World Baseball Classic per gli azzurri di Mike Piazza che hanno battuto 6 - 3 Cuba agli extra inning al Taichung Stadium. Si tratta appena della terza vittoria nella storia della

Taichung, 9 mar. - (Adnkronos) - Clamoroso inizio del World Baseball Classic per gli Azzurri di Mike Piazza che hanno battuto 6-3 Cuba agli extra inning al Taichung Stadium. Si tratta appena della ter