Cittadella-Palermo | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 9 marzo 2023) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I veneti sono reduci da un buon periodo che li ha visti risalire dalla zona retrocessione a quella centrale. Una eventuale vittoria potrebbe significare salvezza certa, ma non sarà facile contro i rosanero che stanno cercando di inserirsi in zona playoff.si giocherà sabato 11 marzo 2023 alle ore 14 presso lo stadio Tombolato.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa sono reduci da due partite senza vittorie che li obbliga ancora a guardarsi indietrola zona retrocessione dista 6 punti I siciliani sono a caccia della prima vittoria dopo quattro pareggi e una sconfitta. Un successo spalencherebbe le porte ai playoff. LE...

... ex capitano delche ha finito la carriera proprio contro i rosanero... proprio quando indossava la maglia del, prossimo avversario dei rosa. Era il 2014, Di Donato ha giocato gli ......'Giocare contro ilper me sarebbe un sogno. Non vedo l'ora' . Parola di Giovanni Crociata , palermitano (ma 'non proprio palermitanissimo') che con la maglia delsfiderà i rosa ...Tredici anni dopo il canto del cigno in provincia, a, dove ilfesteggiava (2 - 0 reti di Pisano ed Hernandez) la conquista della A e Daniele Di Donato, nei 14 minuti finali, ...

Cittadella, verso il Palermo: assenze pesanti. Crociata... Stadionews.it

Gara dalle emozioni speciali per Giovanni Crociata, centrocampista del Cittadella. Nato a Palermo nel 1997, Crociata non ha mai vestito la maglia rosanero, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili ...“Opzione Soleri, l’arma letale per il Palermo. Gerarchie cambiate”, titola il Corriere dello Sport. Chi a Pisa al fianco di Brunori Tutino o magari Di Mariano con Valente esterno alto sulla fascia de ...