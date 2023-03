Cina, Xi Jinping vuole ancora più controllo sui dati (Di giovedì 9 marzo 2023) Dalle “due sessioni” legislative cinesi emerge la creazione di una nuova agenzia governativa che centralizza la gestione della miniera di dati a disposizione del colosso asiatico. La riorganizzazione dei ministeri e apparati mostra una supervisione più forte del settore digitale Leggi su wired (Di giovedì 9 marzo 2023) Dalle “due sessioni” legislative cinesi emerge la creazione di una nuova agenzia governativa che centralizza la gestione della miniera dia disposizione del colosso asiatico. La riorganizzazione dei ministeri e apparati mostra una supervisione più forte del settore digitale

