Cina: diplomazia Pechino, 'patto Aukus minaccia per diffusione armi nucleari' (Di giovedì 9 marzo 2023) Pechino, 9 mar. (Adnkronos) - l patto militare Aukus (Australia, Regno Unito e Stati Uniti) costituisce una minaccia per la proliferazione di armi nucleari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, spiegando che "la Cina ritiene che la cooperazione tra i tre Paesi rappresenti un serio rischio di diffusione delle armi nucleari, eserciti influenza sul sistema internazionale di non proliferazione nucleare e incoraggi la corsa agli armamenti". Il diplomatico cinese ha invitato Australia, Canada e Stati Uniti a rinunciare alla "mentalità della guerra fredda" e ad impegnarsi maggiormente per mantenere la pace e la stabilità nella regione. L'Australia ha annunciato la costruzione della propria ...

