Cina ad Olanda: "No alle restrizioni sull'export tecnologie chip" (Di giovedì 9 marzo 2023) La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato che la Cina "si oppone fermamente" ai progetti del governo olandese riguardanti le restrizioni sull'export di tecnologie per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato che la"si oppone fermamente" ai progetti del governo olandese riguardanti lediper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunellaCalabre : RT @Corriere: L’Olanda ha annunciato lo stop all’export delle stampanti per la produzione di chip in Cina: insieme a Usa e Giappone, che gi… - gigibeltrame : L'Olanda blocca la vendita di tecnologia per semiconduttori alla Cina #digilosofia - PpPagliaro : RT @FedericoRampini: L’Olanda annuncia lo stop all’export delle stampanti per la produzione di #chip in #Cina: insieme a Usa e Giappone, ch… -