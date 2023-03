(Di giovedì 9 marzo 2023) Giornata molto difficile pervanalla Tirreno-Adriatico 2023. Nella quarta tappa della Corsa dei due Mari, il corridore della Jumbo – Visma è caduto a cinque chilometri dall’arrivo di Tortoreto e, dopo esser tornato subito in bici, è giunto al traguardo con calma e con alcune sbucciature. La causa dell’incidente è stata probabilmente la poca prudenza dello stesso van. Nel tentativo di risalire posizioni in vista del finale, l’olandese ha toccato Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), facendo andare a terra il britannico e finendo a cadendo a sua volta. Tirreno-Adriatico 2023: Primoz Roglic centra il successo a Tortoreto, Kämna nuovo leader “Stavo lottando per la posizione – ha affermato il classe 1994 a Sporza dopo l’arrivo –...

La caduta diha cambiato le carte in tavola ma sono riuscito a farcela. È bello vincere, soprattutto dopo i recenti infortuni". La neo maglia azzurra Kämna invece ha ammesso: "A essere onesto ...A meno di quattro km dall'arrivo si era verificato il pasticcio divan Aert, che ha provato a infilarsi in uno spazio inesistente, cadendo a terra assieme ad un incolpevole Thomas Pidcock. Buona ...Sesto posto per il belgaVan Aert. Lontano il vincitore di ieri Fabio Jakobsen. In vista della quarta tappa di domani, Greccio - Tortoreto di 218 km, resta leader della corsa Filippo Ganna.

Ciclismo, Wout van Aert: "Questi incidenti possono cadere, per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave" OA Sport

Lo sloveno si è aggiudicato la frazione tra Greccio e Tortoreto superando in volata il francese Alaphilippe e il britannico Yates ...Non è stata di certo una giornata positiva per Mathieu van der Poel alla Tirreno-Adriatico 2023. Nella quarta tappa della Corsa dei Due Mari, il corridore della Alpecin-Deceuninck si è staccato nel co ...