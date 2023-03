Ciclismo: Parigi-Nizza, Kooij vince la 5/a tappa e Pogacar sempre leader (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - Olav Kooij vince allo sprint la 5/a tappa della Parigi-Nizza, con partenza da Saint-Symphorien-sur-Coise e arrivo a Saint-Paul-Trois-Châteaux dopo 212 km. L'olandese si impone davanti al danese Mads Pedersen, al belga Tim Merlier e all'italiano Matteo Trentin. Lo sloveno Tadej Pogacar mantiene la vetta della classifica generale con 6" sul francese David Gaudu e 46" sul danese Jonas Vingegaard. Domani è in programma la 6/a e terz'ultima tappa della corsa a tappe francese, da Tourves a La Colle-sur-Loup, lunga 197 km. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - Olavallo sprint la 5/adella, con partenza da Saint-Symphorien-sur-Coise e arrivo a Saint-Paul-Trois-Châteaux dopo 212 km. L'olandese si impone davanti al danese Mads Pedersen, al belga Tim Merlier e all'italiano Matteo Trentin. Lo sloveno Tadejmantiene la vetta della classifica generale con 6" sul francese David Gaudu e 46" sul danese Jonas Vingegaard. Domani è in programma la 6/a e terz'ultimadella corsa a tappe francese, da Tourves a La Colle-sur-Loup, lunga 197 km.

