Christina Bertevello, l’influencer condannata in appello a 3 anni e 4 mesi. Lei: “Robe che non mi riguardano” (Di giovedì 9 marzo 2023) Più di 940.000 follower su Instagram e altri 368,8mila su TikTok: lei è Christina Bertevello, nota anche su Twitch e su OnlyFans. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare della ragazza 26enne e delle vicende processuali che la riguardano. Rapine, droghe e vendette. Stando a quanto riportato anche dal Corriere, ora l’influencer è stata condannata in appello a 3 anni e 4 mesi, con una decisione dei giudici milanese che conferma quanto già deciso dai colleghi di Busto Arsizio in primo grado nel maggio del 2021, con rito abbreviato. La ricostruzione è la seguente: tutto sarebbe nato nel novembre 2019, quando Bertevello, insieme al suo fidanzato di allora, avrebbe partecipato al progetto di estorcere denaro ad un diciottenne picchiato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Più di 940.000 follower su Instagram e altri 368,8mila su TikTok: lei è, nota anche su Twitch e su OnlyFans. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare della ragazza 26enne e delle vicende processuali che la. Rapine, droghe e vendette. Stando a quanto riportato anche dal Corriere, oraè stataina 3e 4, con una decisione dei giudici milanese che conferma quanto già deciso dai colleghi di Busto Arsizio in primo grado nel maggio del 2021, con rito abbreviato. La ricostruzione è la seguente: tutto sarebbe nato nel novembre 2019, quando, insieme al suo fidanzato di allora, avrebbe partecipato al progetto di estorcere denaro ad un diciottenne picchiato per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Christina Bertevello, l’influencer condannata in appello a 3 anni e 4 mesi. Lei: “Robe che non mi riguardano” - angiuoniluigi : RT @fanpage: È stata condannata in Appello l’influencer Christina Bertevello: la ragazza era accusata di estorsione in concorso nei confron… - fanpage : È stata condannata in Appello l’influencer Christina Bertevello: la ragazza era accusata di estorsione in concorso… - ettore_ongaro : RT @Corriere: L'influencer Christina Bertevello, star di Onlyfans, condannata a 3 anni per il pestaggio di un 18enne - mazzafame : RT @Corriere: L'influencer Christina Bertevello, star di Onlyfans, condannata a 3 anni per il pestaggio di un 18enne -