Chiuso il sottopasso al rondò delle Valli: lunghe code e disagi (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. sottopasso del rondò della Valli Chiuso con grande disagio per gli automobilisti costretti ad entrare nella rotatoria superiore. I lavori di questo cantiere però stanno di fatto bloccando tutta la circolazione in zona con lunghe code e molti disagi per gli automobilisti. “Non c’è nessuna segnalazione – segnala un nostro lettore – dal rondò di Monterosso si poteva già segnalare un’alternativa al rondò delle Valli per evitare questi ingorghi”. Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo.deldellacon grandeo per gli automobilisti costretti ad entrare nella rotatoria superiore. I lavori di questo cantiere però stanno di fatto bloccando tutta la circolazione in zona cone moltiper gli automobilisti. “Non c’è nessuna segnalazione – segnala un nostro lettore – daldi Monterosso si poteva già segnalare un’alternativa alper evitare questi ingorghi”.

