(Di giovedì 9 marzo 2023) Avete amici a cena e siete alla ricerca di un aperitivo stupefacente? Andate sul balcone e cominciate a potare la vostra, se ne possedete una, altrimenti cercatela dal vostro verduriere di fiducia. Provate questa ricetta, dovrete semplicemente friggere le sue foglie in unaleggera. Vedrete che risultato! Uno snack sfizioso, croccante e saporito, con un gusto unico e impareggiabile, sicuramente indimenticabile. Farete centro e conquisterete anche i palati più delicati, esigenti e raffinati. Per una resa da manuale, noi di Non Solo Riciclo vi suggeriamo di adottare lo stratagemma del ghiaccio. Dovrete semplicemente aggiungere qualche cubetto allaprima di friggere, in questo modo eviterete il surriscaldamento e il risultato sarà croccante e asciutto, al contempo. Curiose di saperne di più? Iniziamo! Per ...

Tra le portate: Ostriche e caviale di mela verde, Tartare di branzino condi tapioca allo ... finocchi, lamponi e polvere di cocco, Gianduia, frutto della passione,, peperoncino e nocciole.... funghi champignon freschi, salsiccia di suino a punta di coltello efritta; la Bolognese, con ragù di fassona piemontese sfumato al Barolo Docg, perle di besciamella allo zafferano,di ......e prosciutto Fagottino di pasta fillo con cuore di carciofi Il primo Cuor di raviolo burro e,... burrata edi cavolo nero Risotto with 'Crusco' pepper, burrata cheese and black cabbage ...

Chips di salvia in pastella: un antipasto da non perdere! DonnaUp

Dutch Uncles have released new track "In Salvia" with Anna Prior of Metronomy as the fourth preview of their upcoming album True Entertainment.