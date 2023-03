Chiesto l’ergastolo per Biot. Ecco come passava informazioni ai russi (Di giovedì 9 marzo 2023) “Fu infedele e astuto: condannatelo all’ergastolo”. È la richiesta avanzata dalla Procura Militare di Roma per Walter Biot, l’ufficiale di Marina accusato di spionaggio per avere ceduto, nel marzo 2021, documenti classificati a un funzionario dell’ambasciata russa in Italia in cambio di 5.000 euro. Durante l’udienza, il rappresentante dell’accusa ha ricordato le testimonianze e le immagini di due telecamere nell’ufficio di Biot, dalle quali si vede l’ufficiale alla sua scrivania prendere una scatoletta da cui estrae un cellulare, inserire una scheda Sd e fotografare lo schermo del pc e documenti cartacei. Infine Biot inserisce la Sd in una scatola di medicine, nascosta nel bugiardino e mette tutto nel suo zaino. “Tra i 19 documenti fotografati da Biot ce ne erano alcuni Nato secret, riservatissimi e ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023) “Fu infedele e astuto: condannatelo al”. È la richiesta avanzata dalla Procura Militare di Roma per Walter, l’ufficiale di Marina accusato di spionaggio per avere ceduto, nel marzo 2021, documenti classificati a un funzionario dell’ambasciata russa in Italia in cambio di 5.000 euro. Durante l’udienza, il rappresentante dell’accusa ha ricordato le testimonianze e le immagini di due telecamere nell’ufficio di, dalle quali si vede l’ufficiale alla sua scrivania prendere una scatoletta da cui estrae un cellulare, inserire una scheda Sd e fotografare lo schermo del pc e documenti cartacei. Infineinserisce la Sd in una scatola di medicine, nascosta nel bugiardino e mette tutto nel suo zaino. “Tra i 19 documenti fotografati dace ne erano alcuni Nato secret, riservatissimi e ...

