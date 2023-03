Chiara Nasti dopo il parto torna in sala operatoria: "Ecco perché l'ho fatto" (Di giovedì 9 marzo 2023) Chiara Nasti decide di sottoporti a questo intervento e motiva: "Ecco perché l'ho fatto" L'influencer Chiara Nasti è da sempre una personalità molto discussa sul web. Sembra che moltissimi utenti non apprezzino alcune diChiarazioni e scelte della napoletana, un esempio è quello di essersi tatuata il suo volto sul braccio: per alcuni utenti del web, segnale inconfondibile di egocentrismo. Eppure la modella non ha mai dato perso alle continue accuse che in questi anni ha ricevuto per il suo aspetto fisico. Critiche per delle punture alle labbra con dell'acido ialuronico, la mastoplastica, insomma: sembra che qualsiasi cosa faccia Chiara per migliorare il suo aspetto e stare bene con se stessa, debba essere sempre criticato da alcuni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 9 marzo 2023)decide di sottoporti a questo intervento e motiva: "l'ho" L'influencerè da sempre una personalità molto discussa sul web. Sembra che moltissimi utenti non apprezzino alcune dizioni e scelte della napoletana, un esempio è quello di essersi tatuata il suo volto sul braccio: per alcuni utenti del web, segnale inconfondibile di egocentrismo. Eppure la modella non ha mai dato perso alle continue accuse che in questi anni ha ricevuto per il suo aspetto fisico. Critiche per delle punture alle labbra con dell'acido ialuronico, la mastoplastica, insomma: sembra che qualsiasi cosa facciaper migliorare il suo aspetto e stare bene con se stessa, debba essere sempre criticato da alcuni ...

