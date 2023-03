Chi sarà il nuovo Prefetto di Roma? Corsa a due tra Laura Lega e Claudio Palomba (Di giovedì 9 marzo 2023) . E’ staffetta tra le due personalità, entrambe con importanti responsabilità prefettizie all’interno di grandi città italiane. Chi subentrerà di loro all’interno di Palazzo Valentini, avrà il compito di continuare il lavoro Bruno Frattali, ultimo Prefetto del territorio capitolino. Compito ardua, considerato come oggi a Roma le situazioni piccolo e grande crimine stiano prendendo sempre maggiore piede. Prefetto di Roma, Corsa tra Lega e Palomba Il nuovo Prefetto di Roma verrà scelto dal Consiglio dei Ministri, con un nome che potrebbe arrivare già nelle prime ore di domani mattina. Infatti, il lavoro del Prefetto Bruno Frattali sulla città capitolina verrà interrotto, vista la sua nomina all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) . E’ staffetta tra le due personalità, entrambe con importanti responsabilità prefettizie all’interno di grandi città italiane. Chi subentrerà di loro all’interno di Palazzo Valentini, avrà il compito di continuare il lavoro Bruno Frattali, ultimodel territorio capitolino. Compito ardua, considerato come oggi ale situazioni piccolo e grande crimine stiano prendendo sempre maggiore piede.ditraIldiverrà scelto dal Consiglio dei Ministri, con un nome che potrebbe arrivare già nelle prime ore di domani mattina. Infatti, il lavoro delBruno Frattali sulla città capitolina verrà interrotto, vista la sua nomina all’interno ...

