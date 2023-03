"Chi non entra regolare è clandestino". Centinaio stronca la sinistra (Di giovedì 9 marzo 2023) Il senatore leghista spegne sul nascere la proposta di sinistra che aumenterebbe gli sbarchi incontrollati. "In Italia si entra in modo regolare, in caso contrario sei un immigrato clandestino" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Il senatore leghista spegne sul nascere la proposta diche aumenterebbe gli sbarchi incontrollati. "In Italia siin modo, in caso contrario sei un immigrato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Dovremmo ringraziare #Bielorussia #Ucraina e #Georgia da qui all’eternità per averci mostrato quanto siamo fortunat… - GavinoSanna1967 : CHI È L’UNTORE? I sostenitori green pass covid dicono di agire in nome della loro libertà di non essere infettati.… - teatrolafenice : ?? «Il mondo non sarà distrutto da chi fa del male, ma da quelli che guardano senza fare niente» (Albert Einstein).… - GigiCaruso2 : @ivangallo80 Ma chi ti ha fatto l'esegesi di quello che ho scritto? Perché non hai capito nulla tu e ci sta, ma nea… - sciarpuccio : RT @Rotelli_MD: @AmyShel88829821 In ospedale, con il camice bianco e la tutina da chirurgo chi sarei, scusa? E perché se a vestirsi così è… -