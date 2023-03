Chi è stato Luca Ronconi, attore e regista teatrale? Biografia, curiosità e vita privata (Di giovedì 9 marzo 2023) Luca Ronconi è stato un regista teatrale italiano nato a Siena nel 1933 e morto a Roma nel 2015. Di lui si ricorda la bravura nel portare in scena le più grandi ed importanti opere teatrali, e non solo. Di seguito sveliamo qualche piccolo particolare sulla sua vita, la sua carriera e la sua vita privata. Luca Ronconi, Biografia e carriera Dopo gli studi in Giurisprudenza, Ronconi si è avvicinato al teatro grazie alla frequentazione di ambienti culturali e intellettuali e alla frequentazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Ha esordito come regista teatrale nel 1957 con la messa in scena di “Fando e Lis” di Fernando Arrabal. Nel corso ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 9 marzo 2023)unitaliano nato a Siena nel 1933 e morto a Roma nel 2015. Di lui si ricorda la bravura nel portare in scena le più grandi ed importanti opere teatrali, e non solo. Di seguito sveliamo qualche piccolo particolare sulla sua, la sua carriera e la suae carriera Dopo gli studi in Giurisprudenza,si è avvicinato al teatro grazie alla frequentazione di ambienti culturali e intellettuali e alla frequentazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Ha esordito comenel 1957 con la messa in scena di “Fando e Lis” di Fernando Arrabal. Nel corso ...

