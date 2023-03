Chi è Lavinia Mauro di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di giovedì 9 marzo 2023) La nuova tronista di Uomini e Donne è Lavinia Mauro, in passato ex corteggiatrice: chi è, età, vita privata e Instagram L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 9 marzo 2023) La nuova tronista di, in passato ex corteggiatrice: chi è, età, vita privata eL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lavinia_12__ : @uunformat Sinceramente a me piace Oriana nn xké sta con Daniele ma x quello che e . Poi se riesce a stare con lui… - EmilaSirakova : @lavinia_colzani @smenichini Lo vada a dire ai paesi dell’ex patto di Varsavia il senso che aveva la sua bella band… - lavinia_colzani : @Carlo96446381 Eh ma anche per gli esperti, o i ricercatori, etc, vale la stessa regola che per i giornalisti: chi… - _99_med : Alessio il rosso nelle ultime puntate è perfetto Sempre più convinta che Lavinia sceglierà il moro e si sfanculeran… - myuniverse_01 : Ma Lavinia chi sceglie? Io non ci sto capendo niente #uominedonne -