Chi è la moglie di Fabrizio Gifuni | Sonia Bergamasco

Fabrizio Gifuni è sposato con Sonia Bergamasco, una delle attrici più apprezzate e rispettate del panorama teatrale, televisivo e cinematografico italiano. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2000 e l'attore e sua moglie hanno due figlie. I due hanno condiviso il set di numerosi film tra cui La meglio gioventù e la miniserie televisiva De Gasperi, l'uomo della speranza. Sonia Bergamasco è nata a Milano il 16 agosto 1966. È diplomata in pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e in recitazione presso la Scuola del Piccolo Teatro. La Bergamasco ha debuttato come attrice teatrale in Arlecchino servitore di due padroni di Giorgio Strehler. Da allora, ha continuato a lavorare sulle scene teatrali italiane, ottenendo numerosi ...

