Chi è Jody Proietti | il nuovo presunto fidanzato di Alessia Marcuzzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nel settembre del 2022ha ufficializzato la separazione da Paolo Calabresi Marconi, con cui era sposata da otto anni. Adesso, a 6 mesi dal divorzio, l’ex-conduttrice del Grande Fratello parrebbe essere coinvolta in una nuova relazione, tanto da essere paparazzata dal settimanale Chi mentre passeggia a braccetto con una nuova (presunta) fiamma. Il suo nome è, ballerino di 32 anni con una carriera già avviata nel mondo dello spettacolo. La carriera del giovane nel mondo della Tv è iniziata nel 2009 nel programma “Italian Academy” su RaiDue. Successivamente, è stato solista del corpo di ballo di “Tale e Quale Show” su Rai 1, per poi posare come modello per una campagna pubblicitaria di Tim. Non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme. Secondo Chi, lo scorso gennaio ...