Chi è Franco Godi, il produttore di Drusilla Foer: "Ho abbandonato tutto per lei" (Di giovedì 9 marzo 2023) Franco Godi, produttore di Drusilla Foer, è un personaggio di spicco nel mondo della musica italiana. Con oltre cinque decenni di esperienza nel settore, Godi ha lavorato con artisti di fama come J-Ax e Articolo 31 e ha anche scritto jingle per la pubblicità televisiva durante la sua carriera. Nato a Milano, Godi ha trascorso gran parte della sua vita tra Prato e Firenze, prima di trasferirsi a Antella, dove ha vissuto per quasi quarant'anni. Tuttavia, negli ultimi mesi ha deciso di trasferirsi nuovamente a Firenze, dove attualmente risiede in via Lorenzo il Magnifico. Nonostante i suoi spostamenti in giro per il mondo a causa del suo lavoro, Godi considera se stesso come "più antellese che fiorentino".

