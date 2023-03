Chi è Franco Godi, il musicista e produttore discografico ospite a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 9 marzo 2023) Chi è Franco Godi, il musicista ospite nella puntata odierna, 9 marzo 2023, di Oggi è un altro giorno? Franco Godi è nato a Milano il 10 giugno del 1940. E’ un musicista, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore discografico italiano. Attivo nel campo della pubblicità (settore nel quale ha ottenuto diversi riconoscimenti), è cresciuto a Prato dove ha intrapreso l’attività di musicista e autore componendo con un proprio gruppo musiche per programmi di Radio Firenze. Il debutto però avviene nel 1963 come cantante, con il 45 giri Bikini di visone/Twist del battimano, pubblicato dalla Galleria del Corso, etichetta di proprietà di Teddy Reno, e inciso ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023) Chi è, ilnella puntata odierna, 9 marzo 2023, diè unè nato a Milano il 10 giugno del 1940. E’ un, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore eitaliano. Attivo nel campo della pubblicità (settore nel quale ha ottenuto diversi riconoscimenti), è cresciuto a Prato dove ha intrapreso l’attività die autore componendo con un proprio gruppo musiche per programmi di Radio Firenze. Il debutto però avviene nel 1963 come cantante, con il 45 giri Bikini di visone/Twist del battimano, pubblicato dalla Galleria del Corso, etichetta di proprietà di Teddy Reno, e inciso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroLongone : RT @PavliukArkhyp: A me piange il cuore che in italia ci sia chi non capisce. E sarò franco, siete delle merde. - franco_sala : RT @marcobreso: Beppe chi? Gli eurodeputati dei Verdi hanno «interrogato» per quattro ore Conte, che per convincerli ad accogliere il Movi… - franco_sala : RT @FabriFasanella: Atm non trova conducenti per coprire i buchi lasciati da chi, a causa dei bassi stipendi, si dimette. Intanto l’aumento… - ArioPuggioni : RT @Moonlightshad1: Al Bano e sgarbi furono letteralmente cacciati a suon di fischi dal palco dell’Arena di Verona nella serata evento in o… - gas_franco : @c_appendino Ma tutti questi politici italiani con tutte le scorte più tutti i vari segretari piu sottosegretari.Sc… -