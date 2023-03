Chi è Filippo Magnini, cugino di Matteo Giunta? Età, altezza, moglie, figli, laurea, matrimonio, Federica Pellegrini, Instagram (Di giovedì 9 marzo 2023) Filippo Magnini è stato uno dei più grandi nuotatori italiani, nella sua vita privata spicca anche la parentela con Matteo Giunta. Conosciamo meglio l’ex sportivo italiano. Il mondo dello sport ha imparato a conoscere molto bene Filippo Magnini. Il nome dell’ex nuotatore italiano è conosciuto in tutto il pianeta ed è diventato sempre più un punto di riferimento. AnsaIl nuoto ha dato a Filippo Magnini tantissime soddisfazioni, le stesse che ha anche nel privato in cui, tra le altre cose, spicca la parentela con Matteo Giunta. Magnini, infatti, è suo cugino e in passato c’è stato qualcosa che chiama in causa anche Federica ... Leggi su chenews (Di giovedì 9 marzo 2023)è stato uno dei più grandi nuotatori italiani, nella sua vita privata spicca anche la parentela con. Conosciamo meglio l’ex sportivo italiano. Il mondo dello sport ha imparato a conoscere molto bene. Il nome dell’ex nuotatore italiano è conosciuto in tutto il pianeta ed è diventato sempre più un punto di riferimento. AnsaIl nuoto ha dato atantissime soddisfazioni, le stesse che ha anche nel privato in cui, tra le altre cose, spicca la parentela con, infatti, è suoe in passato c’è stato qualcosa che chiama in causa anche...

